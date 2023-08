Elly Schlein: «Sì al confronto con Giorgia Meloni sul salario minimo, vogliamo risposte su De Angelis»

(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2023 "Dopo mesi di battaglia parlamentare delle opposizioni unite, il governo prima sceglie di rimandare la discussione parlamentare per due mesi e poi ci convoca per un confronto ad aule chiuse. Parteciperemo all'incontro sul salario minimo. Ma ci aspettiamo atti conseguenti e risposte, anche sui ristori per famiglie e imprese colpite dall'alluvione e dalle frane in Emilia-Romagna e sulle mancate dimissioni di De Angelis". E' quanto afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA