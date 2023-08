E' morto l'imprenditore Roberto Colaninno, eccolo nel 2021 al Quirinale

(Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2023 Si è spento a 80 anni l'imprenditore Roberto Colaninno, ricordato per la scalata a Telecom nel 1999 e per il rilancio di Piaggio. Nelle immagini del 2021 Colaninno al Quirinale per presentare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, due nuove "Moto Guzzi V85TT" destinate al Reggimento Corazzieri. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 15:01

