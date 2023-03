Zio e nipote morti dello schianto a Prati di Tivo, la sopravvissuta: «Ho perso l'amore della mia vita»

TERAMO - Lungo la strada di tornanti tra Pietracamela e Prati di Tivo, sulla montagna della provincia di Teramo, sono morti, il 4 marzo in un tragico incidente stradale, Giorgio Bellachioma, 43 anni, e il nipote Andrea Cecca, 28, entrambi originari di Villanova di Guidonia. Giorgio da cinque anni viveva nel Teramano con la sua compagna abruzzese, Maria Cristina Vicenzi, 52 anni, che quella notte era in auto con la fidanzata di Andrea, e si sono miracolosamente salvate. Sulla sedia a rotelle per una gamba rotta, Maria Cristina Vicenzi racconta il suo dramma: «Giorgio era l'amore della mia vita, da 5 anni eravamo una famiglia, avevamo tanti progetti insieme, ma la morte per me è irrisoria, non mi può separare da lui». (video di Armando Di Antonio)

