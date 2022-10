Kiev attaccata da droni kamikaze, il video postato da Zelensky

Un edificio residenziale a Kiev è stato colpito da un drone kamikaze. Ecco il video postato su Instagram da Zelensky che scrive: "Per tutta la notte e tutta la mattina, il nemico terrorizza la popolazione civile. Droni e missili Kamikaze stanno attaccando tutta l'Ucraina. Un edificio residenziale è stato colpito a Kiev. Il nemico può attaccare le nostre città, ma non sarà in grado di romperci. Gli occupanti riceveranno solo un'equa punizione e condanna delle generazioni future. E otterremo la vittoria. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Zelensky: «Non lasceremo niente di ucraino al nemico»