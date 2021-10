Draghi: "Italia sta ripartendo, ma non dimentichiamoci di chi soffre"

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2021 "Oggi, grazie alla campagna vaccinale, abbiamo superato i momenti più difficili. L’Italia ha riaperto e sta ripartendo, ma non possiamo dimenticare chi ha sofferto o soffre tuttora. E chi, come voi, ha fatto tutto il possibile per essere d’aiuto. Nei primi mesi della pandemia, i volontari della Croce Rossa Italiana hanno svolto più di 700 mila giornate di servizio, un numero molto significativo. Migliaia di loro continuano a offrire supporto logistico in 213 centri vaccinali in tutt’Italia. Tra marzo e ottobre 2020, a Roma, la Comunità di Sant’Egidio ha consegnato due volte e mezzo il numero di pasti che normalmente porta a chi ha bisogno", così il presidente del Consiglio Draghi nel messaggio per la giornata inaugurale di Civil Week Lab. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev