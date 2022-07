Draghi in Turchia, l'incontro con Erdogan al palazzo presidenziale di Ankara

(Agenzia Vista) Turchia, 05 luglio 2022 Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato al palazzo presidenziale di Ankara per il terzo vertice intergovernativo Italo-turco. Draghi, scortato da un corteo di uomini a cavallo, è stato accolto da Recep Tayyip Erdogan e da una cerimonia di benvenuto in cortile. Dopo l'esecuzione degli inni nazionali italiano e turco e gli onori militari, il premier italiano si è fermato per rendere omaggio alle bandiere e si è rivolto in turco ai soldati per un saluto tradizionale, 'Merhaba asker', che significa "saluti soldato". Oltre alla guardia presidenziale, presenti alcuni soldati vestiti in costume secondo la tradizione dei sedici Stati che hanno preceduto la formazione della Repubblica turca. Recep Tayyip Erdogan Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev