(Agenzia Vista) Sudafrica, 26 dicembre 2021 Si è spento il Premio Nobel per la Pace Desmond Tutu, eccolo in un video del 2014 Desmond Tutu, simbolo della lotta all'apartheid, si è spento all'età do 90 anni. Eccolo in un video del 2014, un dietro le quinte registrato per promoovere la #ForgivenessChallenge. / Facebook Desmond Tutu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev