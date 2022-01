Morte Sassoli, l'annuncio di von der Leyen in italiano: «È un giorno triste per l'Europa»

«Oggi è un giorno triste per l'Europa, oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono. David Sassoli era un uomo di profonda fede e di forti convinzioni. I miei pensieri vanno alla moglie Alessandra e i suoi figli, Giulio e Livia, e a tutti i suoi amici». Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa a Bruxelles, pronunciata in parte in italiano. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev