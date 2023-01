La nuova moneta da 1 euro in Croazia rappresenta un animale, ecco perché

La moneta da 1 euro che ha fatto il suo esordio in Croazia raffigura la kuna, martora in Croato, ovvero l'animale nazionale del Paese che entra ufficialmente nell'euro e nell'area Schengen. Sale così a 20 il numero degli Stati membri dell'Unione europea (Ue) che utilizzano la moneta unica. La kuna è il nome dato all'ex moneta ufficiale croata per rispettare la tradizione che voleva le pelli dell'animale usate come unità di scambio.