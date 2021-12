Covid, Speranza: «Discoteche chiuse, stop a cibi e bevande nei cinema»

Il governo vara la stretta anti Covid in vista delle festività. Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il nuovo decreto vieta fino al 31 gennaio le feste, i concerti e gli eventi all'aperto che comunque implichino la possibilità di creare assembramento. Chiuse, poi, fino alla stessa data, discoteche e sale da ballo al coperto. Le misure sono state annunciate in conferenza stampa dal ministro della Salute Roberto Speranza. (LaPresse)