Covid, da Portorico all'Estonia le sette destinazioni a rischio contagio altissimo

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie ha diramato nuove linee guida per gli spostamenti da e verso gli Stati Uniti mettendo in guardia i cittadini su nuove destinazioni con rischio di contagio da Covid molto alto. Esiste una scala di 4 livelli, infatti, per monitorare la situazione in tutto il mondo e il gradino più elevato – dove cioè la situazione è da considerarsi pericolosa per il Covid – vede più di 500 casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 28 giorni secondo i criteri del CDC. Lo scorso 30 agosto 7 sono le nuove mete passate dal livello 3 al 4: Azerbaigian, Estonia, Guami, Macedonia del Nord, Porto Rico, Santa Lucia e la Svizzera. (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

