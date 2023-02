Alfredo Cospito, corteo a Milano: scontri con forze ordine

(Adnkronos) - Corteo per Alfredo Cospito e contro il 41 bis a Milano: scontri tra anarchici e forze dell'ordine. Dai manifestanti, giunti all'altezza di via Sabotino, sono state lanciate bombe carta, bottiglie e pietre. Uno scontro violento, durato più di qualche minuto, con le forze dell'ordine che contrastavano l’avanzata degli 'scudi' e dei bastoni delle prime file dei manifestanti. Dopo un vero e proprio corpo a corpo in due tempi, la polizia è riuscita a far indietreggiare gli anarchici in via Altaguardia, dove sono lanciati più lacrimogeni e dove sull'asfalto restano tavolini dei dehors e piante.

