(LaPresse) - Quattro persone sono morte a causa dell'esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva, nel comune di Paola, in provincia di Cosenza. I quattro, tutti parenti, erano intenti a produrre il vino: le esalazioni di mosto sono state fatali. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per comprendere il tipo di sostanza che ha intossicato e ucciso le 4 persone in località San Miceli.