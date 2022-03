(Agenzia Vista) Kiev, 04 marzo 2022 Cittadini in strada sfidano l'esercito russo a Novopskov: "Andate via dall'Ucraina" I cittadini di Novopskov in strada contro l'esercito russo: "Andate via dalla nostra terra". Le immagini. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 12:00

