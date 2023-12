Chiara Ferragni in lacrime chiede scusa: «Donerò un milione di euro, ho commesso un errore»

(Adnkronos) - Chiara Ferragni, quasi in lacrime, chiede scusa per il 'caso pandoro Balocco'. L'influencer, con un video su Instagram, annuncia che intende "chiedere scusa e dare concretezza a questo mio gesto: devolverò 1 milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini". L'imprenditrice è stata sanzionata dall'Antitrust per la vicenda della beneficenza collegata alla vendita di un pandoro 'griffato'. In attesa di procedere con il ricorso contro la sanzione, Ferragni effettuerà la donazione. "Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali", dice.