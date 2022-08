Chiara Ferragni e Fedez, bufera social per il video sul precipizio a Ibiza. Ieri la morte di un ragazzo in un dirupo

Es Vedra, a due passi da Ibiza, è un luogo magico, considerato il terzo posto più magnetico al mondo dopo il Polo Nord e il Triangolo delle Bermuda. Fedez e Chiara Ferragni sono lì in vacanza: avranno sentito tutto questo magnetismo? Quel che è certo è che il momento magico è stato immortalato in un video: Chiara e il marito sono su una roccia altissima senza imbracature e alle loro spalle un tramonto magnifico, sotto il vuoto. Il precipizio è altissimo e il video estremo. Non sono certo rilassati neanche loro, ma le immagini sono di sicuro impatto.

APPROFONDIMENTI VACANZE Ferragni e Fedez, festa a Ibiza e foto con Leclerc: ecco il locale... TALE FIGLIA Chiara Ferragni, la mamma Marina di Guardo sfoggia un fisico da urlo... IN TV Fedez stronca il romanticismo di Stefano De Martino: ecco la risposta... LA POLEMICA Influencer esibizionisti: dalla Ferragni a Wanda Nara, foto social di... L'INCOGNITA Elezioni, da Chiara Ferragni a Elodie: chi sono gli influencer che...

Influencer esibizionisti: dalla Ferragni a Wanda Nara, foto social di ville da sogno e locali esclusivi

Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza, il video fa scoppiare la polemica

Immagini che lasciano senza fiato, ma che fanno anche adirare i fan che chiedono a due personaggi così in vista di ricordarsi che sono un modello per i ragazzi. «Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro. So che sicuramente non è stato fatto pensando a quanto può essere pericolo per gli altri, fate attenzione a quello che postare perché siete dei personaggi pubblici». E ancora. «Sinceramente essendo genitore non correrei il rischio x un semplice video da postare ... non si vede nessuna protezione intorno bhà. Questa volta non sono d'accordo».

A scatenare il dibattito è stato il tempismo con cui è stata postata la clip, solo il giorno prima un ragazzo è morto dopo essere volato da un precipizio: «Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto.Mi spiace vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio visto le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influenzer, quindi anche voi!».

Si tratta di Andrea Mazzetto trentenne di Rovigo, è morto precipitando dallo sperone «Altar Knotto», sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) per recuperare il cellulare della fidanzata caduto in un dirupo dopo una serie di selfie.

Morto per recuperare il telefonino, il post della fidanzata: ​«La nostra maledetta ultima foto»

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music: “A day to remember” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Chiara Ferragni, la reazione della mamma al video 'pericoloso' realizzato con Fedez: 'non ho approvato'