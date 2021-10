Il furioso assalto alla Cgil, devastata la sede del sindacato. Sabato manifestazione a Roma

Le immagini diffuse sui social di alcuni manifestanti della protesta contro il green pass di Piazza del Popolo a Roma che hanno assaltato la sede della Cgil di Roma. Intanto si è appreso che Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia». Lo affermano i segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. «L'assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil - aggiungono i tre leader sindacali - è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge».

