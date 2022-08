Zelensky: «Russi hanno sparato contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia»

(Agenzia Vista) Kiev, 06 agosto 2022 "Oggi, gli occupanti hanno creato un'altra situazione estremamente rischiosa per tutti in Europa: hanno sparato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, due volte in un giorno. Questa è la più grande centrale nucleare del nostro continente. E qualsiasi bombardamento di questa struttura è un crimine palese e sfacciato, un atto di terrore", le parole del Presidente dell'Ucraina Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev