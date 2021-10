Tromba d'aria a Catania, sui social le immagini del disastro

(LaPresse) Un tornado seguito da pioggia e grandine si è abbattuto prima delle 15.30, nel centro storico di Catania, causando seri danni ad abitazioni ed esercizi commerciali. Si segnalano anche feriti. Lo scrive in un post su Facebook il Comune etneo precisando che diversi alberi sono stati sradicati: caduti anche dei lampioni. Sui social media sono presto apparsi video che mostrano l'entità dei danni provocati dalla perturbazione. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE