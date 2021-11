Un catamarano si è ribaltato nelle acque antistanti Multedo, in Liguria. Immediato l’intervento congiunto dei Vigili del fuoco e della Guardia Costiera a Genova per salvare le due persone cadute in mare e mettere in sicurezza l’imbarcazione che è stata rimorchiata fino a terra.

Vigilfuoco.tv Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev agenziavista.it