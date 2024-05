Casellati: Critica Times? Premier Gb ha più poteri e nessuno critica

"Rispetto per Segre ma io ho scritto una cosa diversa"

Milano, 17 mag. (askanews) - Nel "sistema Westminster, il modello inglese", il premier "ha tutti i poteri, quindi molto più poteri di quelli che sono previsti nel mio disegno di legge, e nessuno ha mai parlato per questo di derive autoritarie".

Lo ha detto la ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, a margine dell'inaugurazione di InandAut Fest, a Milano, parlando delle critiche rivolte dal quotidiano britannico The Times al premierato.

"Non sono affatto d'accordo", ha aggiunto, "nel senso che la riforma da me sottoscritta corre sui binari dei valori della Costituzione repubblicana, quindi trovo singolare questa critica".

"Io ho un grande rispetto per la senatrice Segre, che è anche un'amica alla quale io ho dedicato il mio discorso di insediamento quando sono stata eletta presidente del Senato", ma "non la penso come lei, ho scritto una cosa diversa" ha concluso, riferendosi ai dubbi sul premierato avanzati dalla senatrice a vita in un discorso questa settimana in Parlamento.