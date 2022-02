Immagini terribili in arrivo da Kiev dove nelle ultime ore l'esercito russo è arrivato a pochi chilometri dal centro della capitale ucraina. Sui social sono decine i video che mostrano carri armati russi sulle strade della città, tra questi ce n'è uno che è diventato virale e che mostrerebbe un tank di Mosca investire una persona: non si sa se civile o militare. Le immagini sono state riprese da un uomo e da una donna nascosti in un palazzo.