Brucia una foresta in Canada, il fumo arriva fino a New York

A fuoco da giorni la zona del Centennial lake

Milano, 7 giu. (askanews) - Ottawa, 7 giu. (askanews) - Fiamme ed enormi nubi si alzano dalla foresta intorno al Centennial lake, in Ontario, Canada. L'incendio sta andando avanti da alcuni giorni, nonostate l'intervento massiccio di squadre di Vigili del Fuoco e l'uso di Canadair.

Queste immagini arrivano da Ottawa, la città è immersa in una nuvola di fumo.

Ma l'incendio è così violento che si è spinto molto più in là. Questo è lo skyline di New York, evidentemente immerso in una innaturale bruma.

Queste altre immagini invece arrivano da Mirtle Beach, in South Carolina, a oltre 1.600 chilometri dal rogo e mostrano un sole rosso che sorge nel mezzo di un orizzonte particolarmente nebuloso, una delle ultime eco del fumo canadese.