Camera ardente Napolitano, Occhetto: "Mi ha accompagnato nel viaggio dell'europeismo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2023 “Napolitano mi ha appoggiato nella svolta dopo un momento di incertezza, mi ha accompagnato nel viaggio del Pci in America, ma anche del viaggio dell'europeismo”. Lo ha detto Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito comunista italiano, all'uscita dalla camera ardente, allestita in Senato, per Giorgio Napolitano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA