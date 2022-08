Cagliari choc, auto piomba sulla folla: panico davanti a un locale

Cagliari, auto piomba sulla folla: panico davanti a un locale. È successo a Quartu, dove un uomo ha sfogato la sua rabbia per non essere riuscito a entrare nella terrazza de La Marinella prendendo la sua Fiat, sgommando tra la folla e investendo un cinquantenne, finito all’ospedale con un braccio e una gamba fratturata. La scena, che ha spaventato i clienti, è avvenuta verso le 3:30 di notte, tra il 13 e il 14 agosto a Quartu, a pochi centimetri dal lungomare. Il protagonista è un uomo che, stando a quanto si apprende, già in passato aveva creato problemi.

