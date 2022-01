Brasile, scogliera crolla sulle barche dei turisti: almeno 7 morti e 32 feriti

(LaPresse) Una parete di roccia è crollata, colpendo almeno tre barche che trasportavano turisti, nei canyon della regione di Escarpas do Lago, nella zona di Capitólio nello Stato brasiliano del Minas Gerais. Secondo i vigili del fuoco, citate dai media brasiliani, almeno 15 persone sono rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti mezzi aerei e sommozzatori. I soccorritori hanno ipotizzato che il crollo possa essere stato causato da una tromba d'aria. Potrebbero esserci anche vittime, secondo alcuni media brasiliani. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE