Bonus terme 2021: ecco come richiederlo e a quanto ammonta

È stato da poche ore pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto attuativo sul Bonus Terme 2021. Si tratta di un incentivo statale che coinvolge tutti purché maggiorenni e residenti in Italia, non sono previsti limiti legati al reddito, all’ISEE o al nucleo familiare. Al fine di risollevare un settore come quello dei bagni termali che è stato profondamente toccato dalla crisi pandemica, il decreto del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è volto ad agevolare l’acquisto di servizi termali presso enti e centri accreditati, la cui lista verrà presto resa nota sui siti del Mise e di Invitalia. Ecco come richiedere lo sconto e a quanto ammonta (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

