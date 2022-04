Bloody Energy, il video da brividi dall'Ucraina per fermare l'acquisto di carburante russo

Dal profilo Instagram del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso un video da brividi. Un messaggio inquietante all'Europa, ovvero stop all'acquisto di carburante russo. Il video mostra alcune persone che fanno rifornimento alle loro auto in una stazione di servizio con la bandiera dell'Europa. Mentre gli automobilisti fanno rifornimento, scorrono le terribili immagini della guerra in Ucraina. «Non paghi in euro o rubli per il gas e il petrolio russi. Paghi nella vita dei tuoi stessi europei». Il video termina ricordando che solo Lettonia, Lituania ed Estonia hanno avuto il coraggio di «rifiutare di finanziare il genocidio. E il resto?»