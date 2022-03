Biden: "Putin criminale di guerra". Casa Bianca: "Presidente parlava dal suo cuore"

(Agenzia Vista) Washington, 17 marzo 2022 "Le parole del Presidente parlano da sole, ha parlato dal suo cuore per ciò che ha visto, un'azione barbarica di un brutale dittatore in un Paese straniero". Sui crimini di guerra "c'è un processo legale che continua al Dipartimento di Stato e su cui avrete aggiornamenti", così la portavoce della Casa Bianca sulle affermazioni di Biden che ha definito Putin un criminale di guerra. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 11:20

