Berlusconi in video dal San Raffaele, in giacca e camicia per la prima volta dopo un mese di ricovero

Una notte ho chiesto alla "mia Marta": ma cosa ci faccio qui?

«Per la prima volta dopo un mese con camicia e giacca. Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. 'Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?' Vicino a me vegliava la mia Marta». A raccontarlo Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenuto alla convention degli azzurri con un videomessaggio registrato ieri al San Raffaele.

"Anche a lei posi la stessa domanda. 'Perché siamo qui?' - racconta di aver chiesto Berlusconi alla compagna Marta Fascina - E lei mi disse 'Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà?' E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero", ha chiosato Berlusconi.