Berlusconi: "Serve governo autorevole. Subito al lavoro su caro-bollette"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 "Il centro-destra assume il governo del Paese in un momento molto difficile, per certi versi addirittura drammatico. Gli italiani si aspettano che si dia subito corso agli impegni presi, a cominciare da quello contro il caro-bollette, che va immediatamente affrontato anche con provvedimenti eccezionali per evitare che il costo dell'energia costringa le aziende alla chiusura e getti le famiglie sul lastrico. Dovremo dare vita ad un governo autorevole, capace di coinvolgere le energie migliori del Paese e di instaurare un dialogo proficuo e sereno con l'opposizione, pur nella chiara distinzione dei ruoli". Lo ha detto Silvio Berlusconi rivolto ai suoi alleati in un video a commento della vittoria elettorale del centrodestra alle politiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 27 Settembre, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA