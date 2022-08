Berlusconi: "C'è solo una persona a cui affidarsi, ha vinto con il Milan e fondato una tv privata"

(Agenzia Vista) Brindisi, 27 agosto 2022 "La soluzione è affidarsi a chi ha già dimostrato in tutta la sua vita di saper raggiungere risultati. C'è una sola figura che ha queste caratteristiche: un signore che ha vinto con il Milan, che ha creato una televisione privata e che ha fatto nascere dal nulla una forza politica e questo signore è Silvio Berlusconi", le parole di Berlusconi in collegamento telefonico alla kermesse organizzata da Affari Italiani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto, 09:17

