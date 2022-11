Benno Neumair condannato all'ergastolo: la lettura del verdetto

(LaPresse) Benno Neumair, il 31enne reo confesso dell'omicidio dei genitori e dell'occultamento dei loro corpi, è stato condannnato all'ergastolo con un anno di isolamento diurno dalla Corte d'assise di Bolzano, presieduta dal giudice Carlo Busato. I fatti risalgono al 4 gennaio 2021, quando Peter Neumair e Laura Perselli furono uccisi nella loro casa di Bolzano in via Castel Roncolo. Questa la lettura del verdetto.

Benno Neumair condannato all'ergastolo: uccise padre e madre e ne gettò i corpi nell'Adige