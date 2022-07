Carlotta Ferlito, la denuncia della ginnasta: «Tassista ha rifiutato la carta e mi ha fatto scendere dall'auto»

Seguitissima su TikTok, quasi 4 milioni di follower, e da oggi in trend con la sua denuncia. La ginnasta Carlotta Ferlito ha raccontato sui social la storia che l'ha vista coinvolta nei giorni scorsi. Dopo aver chiamato un taxi, infatti, la sportiva è stata "invitata" dall'autista a scendere dopo la richiesta di voler pagare la corsa con il bancomat: «Avevo solo 10 euro in contanti e lui ha accettato. Ma dopo le mie lamentele sul fatto che non potevo pagare con la carta, mi ha fatto scendere dall'auto. Ho fatto le foto alla vettura e poi un altro tassista mi ha portata a casa. E' stato molto gentile»