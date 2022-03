Decollano i B-52 americani dalla base aerea britannica di Gloucestershire

Una coppia di bombardieri Boeing Stratofortress della US Air Force B-52H, del 69esimo Expeditionary Bomb Squadron, sono partiti dal centro di aviazione della RAF nel Gloucestershire, nel Regno Unito.

VIDEO Crimini e saccheggi, le telefonate intercettate dei soldati russi: «Ti ho preso due pellicce di visone»

Nei giorni scorsi la US Air Force aveva spiegato il motivo per cui i bombardieri a otto motori sono stati molto attivi nei cieli britannici. «È un'opportunità per integrarci e allenarci con i nostri alleati e partner, soprattutto in questo momento difficile. L'allenamento congiunto garantisce la qualità del il potere difensivo della NATO»