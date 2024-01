Autonomia differenziata, Speranza: "Potrebbe essere il colpo di grazia per la nostra sanità"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2024 "Penso che l'autonomia differenziata può essere il colpo di grazia al nostro sistema sanitario, già provato. Dopo la pandemia si era detto mai più tagli e invece i tagli stanno tornando. Avevamo portato la spesa sanitaria sul Pil sopra il 7%, ora torna sotto il 7% ma rischia di tornare minore di quella del 2019, cioè in era prepandemica. Ecco perché ho scritto questo libro. Per non dimenticare qiuello che è avvenuto" lo ha detto Roberto Speranza, a margine della presentazione del libro "Perché guariremo", svoltasi alla Camera dei Deputati in compagnia di Giuseppe Conte e Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 08:14

