Australia, spari all'aeroporto di Canberra: scalo evacuato

Un uomo ha aperto il fuoco nell'area check-in dell'aeroporto di Canberra, in Australia. Lo scalo è stato evacuato, ma non ci sarebbero feriti. Il sospettato è stato arrestato. «Una persona è stata presa in custodia ed è stata recuperata un'arma da fuoco. Le telecamere a circuito chiuso sono state esaminate e in questo momento si ritiene che la persona in custodia sia l'unica persona responsabile di questo incidente», precisa la polizia di Canberra, che esorta i cittadini a non recarsi all'aeroporto. (LaPresse)