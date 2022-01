Argentina, giornalista sviene in diretta a causa del caldo

Diciamolo subito, il giornalista argentino svenuto in diretta a causa del caldo sta bene. Lo scrive "Telenueve" l'emittente per la quale l'inviato lavora: «Vogliamo tranquillizzarvi sulle condizioni di salute del nostro collega, il giornalista Carlos Ferrara, che ha subito uno scompenso in diretta». Durante il collegamento davanti a un centro di test Covid a Buenos Aires, infatti, a causa del caldo il giornalista è svenuto proprio dopo aver ricevuto la linea dallo studio.