Stati Uniti, intrappolati nell'ascensore durante un'alluvione: vivi per miracolo

Violenti piogge si sono abbattute nei giorni scorsi su Omaha, nello Stato americano del Nebraska, causando inondazioni che hanno trasformato le strade in impetuosi fiumi di acqua e fango, capaci di trascinare via ogni cosa. Proprio durante una inondazione, alcuni ragazzi sono rimasti intrappolati in un ascensore nel seminterrato di un edificio. Presto l'ascensore si è riempito di acqua. Uno di loro, Tony Luu, ha ripreso quei momenti di terrore con il cellulare. Il video, in poco tempo, è diventato virale. Per fortuna, i ragazzi sono riusciti ad aprire le porte dell'ascensore e a scappare prima che fosse troppo tardi. (LaPresse)