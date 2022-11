Alle Hawaii in eruzione il vulcano Mauna Loa dopo 40 anni

E' il più alto del mondo

Milano, 29 nov. (askanews) - Dopo una fase dormiente di quasi 40 anni, il vulcano Mauna Loa è esploso sull'isola delle Hawaii. L'eruzione è iniziata domenica sera poco prima della mezzanotte (ora locale), ha riferito l'istituto americano di monitoraggio sismico Usgs. Finora l'eruzione è stata limitata al cratere Moku weoweo, situato in cima alla montagna. Non vi è quindi attualmente alcun rischio di colate laviche per le comunità poste a valle.

Secondo le autorità, Mauna Loa è il vulcano attivo più alto del mondo. Le passate eruzioni di Mauna Loa hanno dimostrato che le eruzioni del vulcano sono molto dinamiche, specialmente nelle prime fasi. I venti potrebbero trasportare gas e ceneri vulcaniche verso le zone abitate.

Mauna Loa si trova sull'isola più grande dello stato federale degli Stati Uniti, spesso chiamata "Hawaii" o "Big Island". La sua vetta si erge a più di 4.100 metri sopra l'arcipelago del Pacifico. Quando eruttò l'ultima volta nel 1984, un flusso di lava lungo 25 chilometri si avvicinò alla città di Hilo.