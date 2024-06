Albania, blitz Magi a Shengjin durante la visita di Giorgia Meloni: «no a "hot spot"»

Blitz di Riccardo Magi, segretario di +Europa, all’hotspot di Shengjin, ultimato ieri e dove a breve arriverà la premier Giorgia Meloni.

A sorpresa, nello stupore dei giornalisti arrivati nel centro di accoglienza per la visita della presidente del Consiglio, arriva, a piedi, zaino in spalla, l’esponente di +Europa.

“Oggi siamo qui ad assistere a un ‘hot spot’ di Meloni - dice usando un gioco di parole-, uno spot che costerà 1 miliardo di euro ai cittadini italiani. La questione preliminare da comprendere è se oggi qui c'è una visita istituzionale o un'iniziativa elettorale - afferma -. Nel primo caso ovviamente, come parlamentare, intendo esercitare i poteri ispettivi su questa struttura che ricade sotto la giurisdizione italiana. Quindi capire oggi che cappello ha Meloni, se quello della presidente del Consiglio o quello della candidata alle europee. La struttura in cui siamo è un hotspot? È un centro di prima accoglienza? Quali persone ci arriveranno? Dove verrà fatto lo screening per valutare i vulnerabili che in base alla legge non dovranno essere portati in Albania? Chi sono le figure istituzionali che faranno questo screening? - chiede Magi -. Ricordiamo che qui ci sarà una vera e propria discriminazione perché arriveranno delle persone che hanno la stessa condizione giuridica che altre persone in Italia le vede accolte nel sistema d'accoglienza. Quindi a seconda se si viene salvati da una ONG e si viene portati in Italia, si entra nel circuito di accoglienza come richiedenti asilo, se si viene salvati da una nave dell'autorità italiana si entra nel circuito di detenzione in Albania. E questo ovviamente è una discrimina inaccettabili”. “Infine le spese: questa vicenda qui alla fine ammonterà sicuramente nei prossimi anni a non meno di un miliardo di euro. Allora oggi qua si inaugura un enorme hotspot elettorale di Meloni”, conclude Magi.