Abuso ufficio, Nordio: "Nessuna esitazione su abolizione reato"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "L'Europa non ci chiede l'introduzione o la reintroduzione del reato di abuso d'ufficio, ci chiede di combattere la corruzione in tutte le sue manifestazioni è su questo noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è all'avanguardia". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo all'interrogazione presentata in Senato sull'abuso d'ufficio. "Non vi sarà nessuna esitazione da parte del governo e da parte di questo ministero" sull'abolizione del reato d'abuso d'ufficio e "non cederemo e non esiteremo di un pollice rispetto a quanto abbiamo fatto, detto e promesso", ha aggiunto Nordio. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 21:44

