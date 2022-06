2 Giugno, il personale sanitario sfila per la prima volta alla parata per la Festa della Repubblica

Per la prima volta una rappresentanza del personale della sanità civile sfila alla parata del 2 giugno, come omaggio all'impegno in prima linea contro la pandemia.

È stato «un abbraccio collettivo, un applauso che trasmetteva gratitudine e rispetto», quello ricevuto oggi dal personale sanitario che ha sfilato ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica. Lo ha detto all'ANSA Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri /Fnomceo), che oggi ha sfilato alla testa dei medici, subito dopo il personale del ministero della Salute. «È stata un'emozione bella e forte», ci «siamo: sentiti parte di una Repubblica di cui oggi difendiamo la salute dei cittadini» e c'è la consapevolezza di come oggi la salute sia «strategica per tutti».

