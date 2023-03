A Pordenone nasce il PAFF! International Museum of Comic Art: tutti i formati del fumetto

Il PAFF! di Pordenone – dal 10 marzo 2023 – diventa ufficialmente International Museum of Comic Art: un vero e proprio museo del fumetto, con un’esposizione permanente che vanta la curatela di Luca Raffaelli. Una realtà unica in Italia - sotto la direzione artistica del suo fondatore, Giulio De Vita - che trova analogie, per concept e dimensioni, solo nelle capitali europee. Situato all'interno di Parco Galvani, la villa che ospita il museo, in stile veneto, risale al 1850 ed era un tempo residenza della famiglia di imprenditori della ceramica Galvani. Dal 2018, il PAFF! si è distinto nell'area per l'uso dello strumento divulgativo del fumetto allo scopo di coniugare cultura, formazione, educazione e didattica. La trasformazione in International Museum of Comic Art - se così si può definire - in questo senso è una semplice evoluzione dello stesso concept del contenitore culturale. Foto e Video: PAFF!