Padova. Nuovo parco da 17 mila metri quadri, l'assessore Bressa: «Ci sarà anche un chiosco»

PADOVA - Il Comune acquisisce i 17mila metri quadri di verde pubblico in via Ipazia ad Altichiero e a breve sarà pubblicato il bando per la gestione del parco. La storia dell'area verde di via Ipazia risale al 1996, quando il consiglio comunale ha adottato la variante urbanistica.

«Il nostro obiettivo è quello di valorizzarla, con un bando che preveda anche l'insediamento di un'attività di somministrazione di cibi e bevande, così come abbiamo concordato con i cittadini riuniti nell'associazione Punto Ipazia - ha commentato l'assessore al Verde Pubblico Antonio Bressa - Vogliamo rendere quell'area verde ancor più a misura di cittadini e ancor più fruibile».