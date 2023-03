Treviso. Operaio morto sul lavoro, schiacciato da una gru. Sit in fuori dal tribunale per Mattia Battistetti Video

TREVISO - Un centinaio di persone fuori dal Tribubale di Treviso questa mattina, 3 marzo, per chiedere giustizia per Mattia Battistetti, operaio morto sul lavoro a soli 23 anni nell'aprile del 2021 schiacciato dal carico di una gru in un cantiere edile della ditta Bordignon di Montebelluna. Si è aperta la seconda udienza del processo e in tanti, fuori, quelli che sono arrivati da ogni parte d'Italia per stare vicino alla famiglia Battistetti.