Padova. Oleh morto combattendo in Ucraina, gli amici lo ricordano sui Colli

Oleh Dozydenko (chiamato Aleksey da tanti amici italiani) era in Veneto dal 2004 e aveva vissuto per 15 anni a Padova in piazza De Gasperi, studiando al Marconi e giocando a calcio con il Vigodarzere. Nell’ultimo anno si era trasferito a Rovigo dove lavorava in un magazzino Amazon e poi sei mesi fa aveva deciso di tornare in patria per combattere da volontario. È morto a Bahmut, una delle città sotto assedio, mentre trasportava altri feriti con un’auto blindata.

I suoi amici hanno deciso di incontrarsi sui Colli per ricordarlo. (video di Simone Piccirilli)