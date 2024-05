Ecco i nuovi ecocentri trevigiani, il maxi progetto di Contarina: «Innovativi e più capienti». Il primo a Carbonera

TREVISO - E' in arrivo il maxi progetto di rinnovamento degli ecocentri della Marca Trevigiana, del costo di 1,8 milioni di euro. Ecco come saranno i punti di raccolta di nuova generazione. Il primo verrà realizzato entro il 2025 a Carbonera. A seguire saranno operativi quelli di Castelfranco, Fonte, Paese, Pederobba, Spresiano, Susegana e Treviso. Spazi più ampi e suddivisi in modo più efficiente per consentire l'accesso a un maggior numero di utenti e ridurre i tempi di attesa.