Zocco, il super poliziotto della squadra mobile: «Quella notte che è morto Toto Lippiello, era come un fratello» Video

VENEZIA - Dall’omicidio Marco Biagi a Felice Maniero, da Unabomber all’operazione San Michele. Una carriera lunga 36 anni, sempre tra le fila della squadra mobile di Venezia: la storia del commissario capo Fabio Zocco ha camminato fianco a fianco a quella delle grandi vicende criminali degli ultimi 30 anni. Il 28 febbraio è stato il suo ultimo giorno di lavoro: dal 1. marzo, infatti, è in pensione. Per omaggiare la figura dell’investigatore, ieri, il questore Maurizio Masciopinto ha organizzato una festa di saluto a palazzo Labia, in cui è stato proiettato un filmato realizzato in collaborazione con la Rai per raccontare la carriera di un poliziotto.