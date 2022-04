Zaia mostra il Prosek insieme a Prandini (Coldiretti): ecco la bottiglia con il nostro nome rubato

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2022 Il Governatore del Veneto Luca Zaia mostra insieme al presidente della Coldiretti Prandini una bottiglia di Prosek il marchio rivendicato dall’Italia anche in sede Europea. “Prosek, questo nome e' nostro. C'e' una riserva del nome con un decreto del 2009 che firmai quand'ero Ministro, riconosciuto dall'Europa, e c'e' il pronunciamento dell'Unesco che, nel 2019, ha dichiarato Patrimonio dell'Umanita' le Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene.

Ma c'e' pure una motivazione storica: le prime citazioni del nome "Prosecco", con riferimento al vino, risalgono infatti al XIV secolo, ed esiste una cartina geografica storica in cui la citta' di Prosecco, situata poco a occidente di Trieste, e' denominata Proseck, in ragione dell'assoggettamento, in quel periodo storico, dell'area al dominio asburgico". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, mostrando la bottiglia di Prosek croato assieme al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al Vinitaly di Verona.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev